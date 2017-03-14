Mezarlıkta yaşlı ve engelliler için golf aracı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde belediye, özellikle yaşlı ve engellilerin şehir mezarlığında yakınlarının mezarlarına kolay ulaşabilmesi için golf aracı aldı.

Safranbolu Belediyesi'nin, Musalla Mahallesi'nde 270 dönümlük alana sahip Şehir Mezarlığı'nda kullanılmak üzere aldığı golf aracı hizmete girdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen yaşlı ve engelli vatandaşlar, 5 yolcu kapasiteli golf aracıyla taşınarak mezarlara götürülmeye başlandı. Golf aracından ilk faydalanan 68 yaşındaki Ömer Yavuz ve 82 yaşındaki Emine Özdil'i, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy mezarlara götürdü. Başkan Aksoy, geçen yıl şehir mezarlığını 2 kat daha büyüttüklerini söyleyerek, "Tabii büyük mezarlık içerisinde insanlar yakınlarının mezarlarını bulmakta ve ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Buraya toplu ulaşım vasıtasıyla gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, yakınlarının mezarlarının bulunduğu yere gitmekte zorlanıyorlar. Bu zorluğu gidermek amacıyla da mezarlık içerisinde hizmet verecek akülü bir araç satın aldık. Çok sessiz çalışıyor. Herhangi bir gürültü kirliliğine sebebiyet vermeden vatandaşlarımızın ulaşımını sağlıyoruz" dedi.

DHA