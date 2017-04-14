MHP İzmir İl Başkanı Karataş: MHP'nin zikzak yaptığı görülmedi

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısında eyalet sistemi ile ilgili sözlerine tepki göstermesinin referandumda ‘hayır' sinyali olarak yorumlanmasına karşı çıktı. Karataş, “MHP'nin hiçbir konuda verdiği kararda zikzak yaptığı görülmedi. Dolayısıyla bir danışman bir yerde saçmaladı diye kararımızdan geriye dönecek değiliz. Verdiğimiz karardan vazgeçmeyiz' dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, partisinin Buca İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde bir kafede basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ilçe muhtarları, sivil toplum temsilcileri ve hemşeri dernekleri katıldı. Karataş, toplantıya katılanlara anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bilgi verirken, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için sarf ettiği 'kontrollü darbe' sözlerine tepki gösteren Karataş, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u da 'İzmir'de denize dökme' sözleri nedeniyle eleştirdi.

'VERDİĞİMİZ KARARDAN VAZGEÇMEYİZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin bir yazısında eyalet sistemi ile ilgili sözlerine tepki göstermesinin referandumda ‘hayır' sinyali olarak yorumlanmasını da değerlendiren Karataş, MHP'nin referanduma 2 gün kala kararını değiştirmeyeceğini söyledi. Karataş, şöyle konuştu:

“MHP'nin hiçbir konuda verdiği kararda zikzak yaptığı görülmedi. Dolayısıyla bir danışman bir yerde saçmaladı diye kararımızdan geriye dönecek değiliz. Bahçeli bundan etkilenmeyeceğimiz her şeyi yerli yerine oturtmuştur. Verdiğimiz karardan vazgeçmeyiz. Ama burada genel başkanımızın haklı bir serzenişi söz konusu. MHP, 16 Nisan günü evet oyu noktasında son derece kararlıdır. Sandık açılıp sonuç açıklandığı zamana kadar MHP gayretini artırarak devam ettirecektir.'

DHA