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Malatya Haberi: MHP Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı

MHP Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı
21:1328 Mart 2017
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MHP Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı
MHP Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA)  MHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı. Merkez Battalgazi İlçe Başkanı Gökan Şahin ise görevinden istifa etti.
MHP Genel merkezi tarafından bir süre önce görevden alınan Mehmet Erdem'in yerine Malatya İl Başkanlığı görevine Dr. Ömer Faruk Kalı atandı. Bu atamadan birkaç saat sonra merkez Battalgazi İlçe Başkanı Gökan Şahin görevinden istifa etti. Gökhan Şahin, göreve geldiğinde bir dönem başkanlık yapacağını beyan ettiğini belirterek, "Çalışmalarımda bana omuz veren yönetim kurulu üyelerime, mücadele eden ve oy veren Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan ülküdaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Helallik istiyorum, hakkım helaldir” dedi.   

DHA

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