MHP'li Akçay 2001 krizini hatırlattı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, mevcut anayasada cumhurbaşkanına hiçbir sorumluluk yüklenmediğini savunarak, "Normalde cumhurbaşkanına sorumluluk yüklenseydi anayasa kitapçığını atarak kriz çıkaran Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yüce divanda yargılanması gerekirdi" dedi.

MHP Manisa İl Başkanlığı, 'Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler' konulu toplantı düzenledi. Şehzadeler Bedesten Salonu'nda düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül ve İl Başkanı Erkan Öztürk de katıldı. Partililerin sığmadığı salona Soma Mevsimlik İşçileri Taşıyıcılar Derneği tarafından, üzerinde 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmeyecektir. Devlet için evet. Millet için evet. Bayrak için evet. Vatan için evet' yazılı pankart asıldı.

"SEZER'İN YÜCE DİVANDA YARGILANMASI GEREKİRDİ"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yaptığı konuşmada attığı anayasa kitapçığı ile 2001 krizine neden olduğunu belirttiği eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yüklendi. Akçay, şunları söyledi:

"2001 krizi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla oldu. MHP'nin bugün hatası günahı var mı Yok ama hükümet ortağısınız. Bu anayasa da cumhurbaşkanına hiçbir sorumluluk yüklenmiyordu. Anayasa darbecilere göre, Kenan Evren'e göre yapılan bir anayasa olduğu için geniş yetkileri vermiş. Hiçbir sorumluluk da vermemiş. Sorumsuz cumhurbaşkanı kitap da atsa sorun çıkar. Normalde cumhurbaşkanına sorumluluk yüklenseydi anayasa kitapçığını atarak kriz çıkaran Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yüce divanda yargılanması gerekirdi. Beyefendi bunları hesap etmeden şimdi 'Hayır diyeceğim' diyormuş. Ne dersen de ama sizin yaptığınızı unutmayacağız 'Evet' diyeceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, muhalifleri eleştirerek "Ülküdaşlık yarı yolda birilerini bırakıp, bir başka siyasal kutup arama peşinde koşmak değildir. Düne kadar bizim çatımızın altındaydılar. Şimdi görüyoruz ki başka yerlere doğru pazar açmışlar. Oralara gidiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yolları açık olsun. Bizimle işleri yok. MHP Disiplin Kurulu onlarla gerekli işlemleri yaptı" dedi.

DHA