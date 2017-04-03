MHP'li Akçay CHP'yi Barzani üzerinden suçladı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek "Türkiye'de bir numaralı Barzani dostu CHP'dir. CHP Barzani'ye muhabbet besliyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani omuz omuza 'evet' halayı çekiyorlar" açıklamasına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay yanıt verdi. MHP'li Akçay'ın partisinin il birasında düzenlediği basın toplantısına, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, ilçe başkanları ve partililer katıldı. CHP'lilerin Barzani'yi koruma iç güdüsü içerisinde olduğunu, bunun üzerinden MHP'ye saldırdığını öne süren MHP Grup Başkanvekili Akçay şöyle konuştu:

"CHP'nin Barzani sevdasını Türk milleti iyi bilmektedir. CHP ne geçen mart ayındaki bayrak krizinde, ne Barzani'nin sözde bağımsızlık referandumu açıklamasında, ne de Kerkük'teki sözde Peşmerge bayramlarına hiçbir tepki göstermedi. CHP Barzani'yi değil, 'Barzani'den asla dost olmaz' diyen sayın genel başkanımızı hedef almaktadır. Aslında CHP Barzani'yi MHP'ye karşı koruma içgüdüsüyle hareket etmektedir. Türkiye'de bir numaralı Barzani dostu CHP'dir. CHP Barzani'ye muhabbet beslemektedir."

DHA