MHP'li Akçay: Nevruzu farklılıkların özendirilmesi olarak görenlerin, Türk milletinin beraber yaşama kararlığı karşısında var olma şansları olmayacak

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 21 Mart Nevruz Bayramı mesajında "Bu yeniden uyanış gününde Türk milletinin özü, tarihi, hatıraları ve emanetleri vardır. Kardeşlik duyguları, yardımlaşma, dayanışma ve bahar coşkusu ile bereketi paylaşma vardır. Bugün Türk Dünyası'nın dört bir yanında büyük bir neşe içinde kutlanan Nevruz, Türklüğün Dünya'nın dört bir yanında yüksek bir şuurla hissedildiği bir bayramdır. Nevruzu farklılıkların özendirilmesi, Cumhuriyetin milli ve üniter niteliklerinin tasfiyesi arayışı olarak görenlerin Türk milletinin bir ve beraber yaşama irade ve kararlığı karşısında var olma şansları olmayacaktır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. MHP'li Akçay, mesajında; Nevruz'un Türk milletinin zor günlerini geride bırakarak yeniden dirilişinin, birlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe umut dolu yürüyüşünün adımı olduğunu belirtti. MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın Nevruz Bayramı mesajı şöyle:

"Binlerce yıllık maziye sahip büyük Türk milletinin çağlar ötesinden taşıyıp getirdiği Türk kültürünün önemli bir öğesi olan Nevruz Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nevruz, Türk milletinin zor günlerini geride bırakarak yeniden dirilişinin, tarih sahnesine daha güçlü bir biçimde çıkışının hikâyesidir. Nevruz, birlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe umut dolu yürüyüşün adımıdır. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı, baharın gelişi ve Türk kültüründe yeni yılın başlangıcını simgeleyen Nevruz Bayramı Balkanlardan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin seddine, Kafkas yaylalarından Ortadoğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar Türk'ün olduğu her bir coğrafyada coşkuyla kutlanmaktadır. Bu yeniden uyanış gününde Türk milletinin özü, tarihi, hatıraları ve emanetleri vardır. Kardeşlik duyguları, yardımlaşma, dayanışma ve bahar coşkusu ile bereketi paylaşma vardır.

Nevruz, yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün, bolluk ve bereketin başlangıcı değil, Türk milleti için geleceği yeniden şekillendirmenin; yılgınlık ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi ve manevi diriliş, doğruluş ve atılımın müjdesidir. Bugün Türk Dünyası'nın dört bir yanında büyük bir neşe içinde kutlanan Nevruz, Türklüğün Dünya'nın dört bir yanında yüksek bir şuurla hissedildiği bir bayramdır. Bu gerçeğe rağmen, Türk kültürünün yüzyıllardır tartışmasız bir parçası olan Nevruzun farklı anlamlar verilerek esasının bozulmaya gayret gösterildiği de dikkatimizi çekmektedir. Bilinmelidir ki, tarihin akışı tersine çevrilemeyecektir. Nevruzu farklılıkların özendirilmesi, Cumhuriyetin milli ve üniter niteliklerinin tasfiyesi arayışı olarak görenlerin Türk milletinin bir ve beraber yaşama irade ve kararlığı karşısında var olma şansları olmayacaktır. Türk milletinin bir ferdi olmanın şuurunun en yüksek gururla kutlanacağı bu bayram nesilden nesile Türk milletinin kıyamete kadar sürecek mevcudiyetinin her anına uzanacaktır. Tarihimizle, coğrafyamızla, şiirimizle, türkümüzle, gelenek ve göreneklerimizle Nevruz Bayramını yaşayacak ve yaşatacağız. Bu vesileyle, Türk milletinin Dünyanın dört bir yanındaki her bir ferdinin Nevruz Bayramını kutluyorum"

