MHP'li Ayhan, yeni anayasaya sıcak bakılmasının nedenlerini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP'nin anayasa değişikliğine sıcak bakmasının sebeplerini açıkladı. Ayhan, kuvvetler kargaşasının sona ermesi, hukukun işlevselliğini kazanması, meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istediklerini belirterek, "Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz" dedi.

Denizli'de MHP Genel Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP'li vatandaşlar katıldı.

Arzu Erdem ve Ruhi Ersoy'un ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan 15 Temmuz'da bir travma yaşandığını, devletin kurumlarının önemli ölçüde gücünü kaybettiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu belirterek artmaya devam eden jeopolitik riskler bulunduğunu söyledi. Terörün ülkeyi sarmış vaziyette olduğunu dile getiren Ayhan, "Tehdidin boyutları artmış savaşın eşiğine girilmiştir. Devlet güneydoğudaki belediyelere giremez bir hale gelmiş. Terör grupları işbirliği halinde hareket etmeye yönelmiş. Bugün ülke tehdit altında beka düzeyinde problemler var. Türkiye bu beladan sıyrılıp çıkmak zorunda" dedi.

"ASKERİ MÜŞTEREKLERDE BİRLİĞİMİZ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SAĞLANAMAZSA SIKINTI OLUR"

MHP'nin misyonunun, Türkiye'nin müreffeh ve onurlu gelecek inşa etmek, vizyonun ise lider ülke Türkiye'yi inşa etmek olduğunu söyleyen Ayhan, "Biz günümüz ölçüsünde yapabileceklerimizin maksimumunu yapmaya çalışacağız. MHP'nin programında ülkede siyasi sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmadan bahsediyoruz. Bu bizim programımızda var. Hukuki dayanağımız burası siyasi sosyal ekonomik anlamda askeri müştereklerde birliğimizi bütünlüğümüz sağlanamazsa sıkıntı olur. Bu uzlaşma dediğimiz olayın temelinde iki dinamik var. Biri milliyetçiliğimiz bir diğeri demokrasi. Beka düzeyine gelmiş bir ülkede MHP programında olan uzlaşmayı kullanmayacaksa ne zaman kullanacak" diye konuştu.

"HUKUK YOKSA DEMOKRASİ VE DEVLETTE ASKIDADIR"

Ayhan, anayasa ve yasalarda öngörülen esaslara uygun olarak yeni bir güvenlik ve tehdit tanımlamasının yapılması için Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir strateji benimsenmesinin sağlıklı olacağını düşündüklerini belirterek şöyle devam etti:

"MHP anayasaya sıcak baktı neden, gündeminde o vardı. Problemli bir alan olarak gördük. Bunun ülke gündeminden çıkmasını istedik. 2014 yılında özellikle Cumhurbaşkanın halkoylamasıyla seçilmesinin ardından kuvvetler belirsizliği ve karmaşasının bertaraf edilmesi ve Türk devleti ve Türk milletinin geleceğine dair sorumluluğumuzdandır. MHP bu sıkıntılı süreçte hukuku işletmeye çalışıyor. Meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istiyor. Çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmak istiyor. Biz 15 Temmuz öncesi yargıdaki keyfiyeti bir çok kez dile getirdik. Hukuksuz bir devlet olmaz hukuk yoksa demokrasi ve devlette askıdadır. Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz."

DHA