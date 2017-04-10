MHP'li Başkan'a otopark işletmecisinden silahlı saldırı girişimi

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, aralarında husumet bulunan otopark işletmecisi Selim P. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başkan Arısoy, saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. MHP'lı Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, beraberinde arkadaşlarıyla caddede yürürken, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve belediyenin otoparkını işleten Selim P. ile karşılaştı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından Selim P. belindeki silahı çekerek Başkan Arıso'a ateş açtı. Arısoy'un yanındakiler, araya girip Selim P.'ye müdahale ettiler. Belediye Başkanı Arısoy, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis, saldırgan Selim P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA