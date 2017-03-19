MHP'li Günal: İdamla ilgili duruşu en net olan MHP'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, "İdamla ilgili kafası ve duruşu en net olan MHP'dir. 57'nci hükümet dönemindeki hükümetin bozulmasının ana nedenlerinden birisi budur. İdam cezasını kaldırın ama 'Savaş, yakın savaş ve terör suçları için kalkmasın' dedik. Bugün de bunu söylüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, partisinin Çanakkale il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısına, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Belen, Volkan Yılmaz, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği ile ilgili maddelerin içeriğinden söz edip, neden 'evet' dediklerini anlatan Günal, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Almanya'nın Frankurt şehrindeki mitingde terör örgütü PKK'nın sembollerinin yer almasıyla ilgili düşünceleri sorulan Milletvekili Mehmet Günal, Batı'nın geçmişten bugüne bazı terör örgütlerinin kimini dolaylı, kimini doğrudan, kimini silahla, kimini parayla desteklediğini anlattı. Almanya ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Günal, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın kendi krizi var. Genel Başkanımız önceki hafta grup toplantısında açık ve net bir şekilde belirtti. Dün de Elazığ mitinginde dolaylı olarak bazı konulara değindi. Avrupa ancak bizim içimize müdahale ederken, kendisini görmüyor. Biz de demokrasi tanımına bakıyor. Bu sorunu en ağır yaşayan da Hollanda olmak üzere, İngiltere, İsveç, Belçika, Lüksemburg, Norveç ve İspanya'sına kadar krallıkla yönetilen ülkeler. Bu ülkelerin daha hala krala baş kaldırabilmiş bir demokrasileri yok. 'Efendim işte parlamento var.' Buradan çıkacak bir 'evet' tetiklemeye neden olabilir. Çünkü farklı bir yönetim sistemine geçeceğiz. Rejim değişikliği olmamakla beraber bir hükümet sistemi değişikliğine gidiyoruz. 'Güçlü devlet olmak içinde bu sistem tartışmalarını arkada bırakmamız lazım' dedik. Ama bu mesele sadece bugünkü referandumdan dolayı tavır almak değil. Avrupa'ya daha kapsamlı baktığımızda Türk düşmanlığı eski. 'Şark meselesi' diye söyledikleri ve aslında İslamiyet'e düşmanlık ve İslamiyet'in bayraktarlığını yapan Türkler'e, Osmanlı'da da devam eden bir sorun. Bugünde su yüzüne çıkıyor. Bu kapsamda da Avrupa'yla ilişkilerimizi de gözden geçirmemiz gerektiğini, bu ikili ilişkilerde de daha farklı bir tutum ortaya koymamız gerektiğini biz Meclisteki konuşmalarımızda da ikili görüşmelerde de yetkililere ilettik."

'ÜÇ KONUDA İDAMIN KALKMASINA KARŞIYDIK'

Bir basın mensubunun idamın yeniden getirilmesi konusundaki düşüncelerini sorması üzerine ise Günal, "İdamla ilgili kafası ve duruşu en net olan MHP'dir. 57'nci hükümet dönemindeki hükümetin bozulmasının ana nedenlerinden birisi budur. İdam cezasını kaldırın ama 'Savaş, yakın savaş ve terör suçları için kalkmasın' dedik. O günde söylediğimiz buydu. Bugün de bunu söylüyoruz. Eğer getirirlerse, 'buyurun getirin' diyoruz. Biz bu üç konuda idamın kalkmasına baştan karşıydık. Şimdi yine tutumumuzda değişiklik yok. Savaş, yakın savaş ve terör suçlarıyla ilgili idamın uygulanmasından yanayız. Getirirlerse biz açık bir şekilde baştan beri söylüyoruz, bu konularla ilgili bir itirazımız yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylemi kendi takdiridir. Şu an geriye yönelik uygulanıp, uygulanamayacağı uluslararası hukukla ilgili bir takım şeyler yaşanıyor. O ayrı bir konu" diye yanıt verdi.

DHA