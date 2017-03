MHP'li Kalaycı: Her 'Evet' Türkiye’nin güvencesidir

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, başta Almanya olmak üzere bazı devletlerin 'Hayır' propagandası yaptığını söyleyerek, "Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için 'Evet' diyoruz. Her 'Evet' Türkiye’nin güvencesidir" dedi.

MHP Yalova İl Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Neden Evet Diyoruz' adlı konferansa MHP Genel Sekreteri Mustafa Kalaycı, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, MHP İl Başkanı Hasan Topçular ve Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak katıldı. Konferansta konuşan MHP'li Kalaycı, mevcut sistemde sorumsuz ve yargı denetimi olmayan cumhurbaşkanının, yeni sistemle yasama ve yargı karşısında hesap verebilir hale getirildiğini, suç işlemesi halinde Yüce Divan'a gönderileceğini söyledi.

Bazı ülkelerin açıkça 'Hayır’ propagandası yaptığını söyleyen Kalaycı, “Amaçları Türkiye’yi yıkmaktır. Amaçları Türk vatanını parçalayarak Suriye ve Irak’a dönüştürmektir. Bu rezil oyunlara Türk milleti direndi ve yine direnecektir. Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar bağımsız yaşayacağız. Buna hiçbir çıldırmış engel olmayacaktır. Başta Almanya olmak üzere, bazı ülkeler açıkça hayır propagandası yapmakta, gazete ve dergilerinde bunu artık Türkçe manşetlerle ifade etmektedir. Türkiye halk oylamasına gidiyor, peki bu ülkelere ne oluyor Çabaları boşunadır. Türk milleti 16 Nisan’da oyunu bozacaktır. Biz Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için 'Evet' diyoruz. Her 'Evet' Türkiye’nin güvencesidir. Her 'Evet' şehitlerimize ödenmiş vefa borcudur. Her 'Evet' milletin ebediliği, devletin sürekliliği, Türkiye’nin bekasıdır” şeklinde konuştu.

DHA