MHP'li Karakaya: Bugün yaşadıklarımızın tek sebebi CHP'dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugün yaşadıklarımızın, Cumhurbaşkanının, 'Ben meşruiyetimi halktan aldım, dolayısıyla icranın içerisine girerim' sözünü söylemesinin, kendisini haklı görmesinin tek sebebi vardır o da CHP'dir" dedi.

Partisinin Kastamonu İl Başkanlığı ziyaretinde basın açıklaması yapan Karakaya, Anayasa referandumu ile ilgili 'hayır' kampanyası yürütenlerin ciddi yanlış söylemlerde bulunduklarını söyledi. MHP olarak olaylara CHP ve 'hayır' kampanyası yürütenlerden farklı baktıklarını ifade eden Karakaya şöyle konuştu:

"Biz bir adım sonrasını düşünürüz. CHP bir adım sonrasını düşünseydi 2007 yılında bir uzlaşma ile Cumhurbaşkanı seçimine katkı verirdi. 'Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmedim' diye sevinirken öbür tarafta referandum ile Cumhurbaşkanlığı seçimi değişti haberi yok. Bugün bizim bu yaşadıklarımız, fiili durum, Cumhurbaşkanının 'Ben meşruiyetimi halktan aldım, dolayısıyla icranın içerisine girerim' sözünü söylemesinin, kendisini haklı görmesinin tek sebebi vardır o da CHP'dir."

DHA