MHP'li muhalifler başkanlığa 'hayır' dedi

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, Denizli'de başkanlık sistemine 'hayır' diyen partililerle bir araya geldiği toplantıda, sistem değişikliği üzerine kumar oynanacak bir konu olmadığını ve bu değişikliğin dünyanın hiçbir yerinde uygulamasının bulunmadığını söyledi.

Denizli'deki Avşar Düğün Salonu'nda düzenlenen 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansa MHP Denizli eski İl Başkanı Yasin Öztürk, MHP Burdur eski İl Başkanı İbrahim Sakızcı, Denizli Ülkü Ocakları eski başkanlarından Suat Başaran ve Harun Istık ile muhalif partililer katıldı. MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, konferans için kendilerine önce Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nin tahsis edilmesine rağmen toplantıdan bir gün önce iznin iptal edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yetkililer gaflete düşerek, bizim de 'Evetçi' olduğumuzu zannederek, alelacele bu izni verip daha sonra bu ucube tasarıya hayır oyu vereceğimizi öğrendikleri zaman da sizlerle buluşmamızı engellemeye çalıştı. Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren bir anayasa değişikliği seçimini yaşayacağız. Sistem değişikliği konusu, üzerinde kumar oynanacak bir konu değildir. Bu sistemin dünyanın hiçbir yerinde uygulaması yok. Bunun neticelerinin ne olacağını kestirebiliyoruz. 200 yıldan beri bir takım eksikliklerine rağmen millet olarak bir parlamenter sistem tecrübemiz var. Şimdi siz bunların hepsini yok sayıyorsunuz, silip atıyorsunuz."

Kaya, dünyanın hiçbir yerinde bütün kuvvetleri bir araya toplayan kuvvetler birliği sistemiyle refaha ve adalete ulaşan bir ülke bulunmadığını savundu. Kaya, iktidarın geçmişte çözüm süreci adı altında terör örgütüyle görüştüğünü öne sürerek, "FETÖ'cülerle kol kola girip devlet kurumlarına tepeden tırnağa onları yerleştirdiler" dedi.

"AK PARTİ ÜLKÜCÜLÜĞÜ İSTİSMAR ETMEK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki yıllarda "Gerekirse papaz elbisesi bile giyerim" dediğini belirten Kaya, iktidarın MHP'nin görüşlerine yaklaştığı söylemlerinin safsatadan başka birşey olmadığını söyledi. Kaya, "Bu sadece şunu gösterir; dün olduğu gibi bugün de bu AK Parti zihniyetinin istismar etmediği hiçbir konu yoktur. Bugün de Türklüğü, Türk milliyetçiliğini, ülkücülüğü istismar etmek istiyorlar" diye konuştu.

DHA