MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi (2)

"BEKA SORUNU ACİLSE NEDEN ANAYASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 2019’ A BIRAKILMIŞTIR”

Muhaliflerin ‘hayır’ kampanyasında konuşma yapan tek isim MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu oldu. Parlamenter sistemi ve başkanlık sistemini karşılaştıran Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliği teklifinin maddelerini tek tek okudu. Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi: "Anayasanın maddeleri incelendiğinde, söylendiği gibi ne istikrar gelecek, ne terörün son bulması, ne de yönetimdeki kargaşa ortadan kalkacaktır. Zira 14 yıldır büyük çoğunlukla tek başına iktidar olanlar, aslında istikrarsızlığın asıl sebebidir. Bu dönemde milli değerler ayaklar altına alınmış, Cumhuriyetin tüm kazançları bir çırpıda silinmiş, toplum kutuplaştırılmıştır. Bu sebeple bu anayasa değişikliğinde, ne Cumhuriyet için, ne Türkiye’nin bekası için, ne de Türk Milletinin geleceği için evet denecek bir madde yoktur. Zaten beka sorunu var ise durum acildir ve beka sorununu çıkaranlar ise 14 yıldır ülkeyi yönetenlerin ta kendileridir. Dolayısıyla beka sorununu ortaya çıkaranların bunu çözmelerini beklemek de akla ziyandır. Öte yandan kaldı ki beka sorunu acilse neden anayasanın yürürlüğe girmesi 2019’a bırakılmıştır Ancak herkes bilmektedir ki aslında Türkiye’de bir beka sorunu yoktur ve bu durum uygulamanın iki yıl sonraya bırakılmasından da anlaşılmakta ve anayasayı savunanlarca da teyit edilmiş olmaktadır. Bu da demektir ki anayasa değişikliği, Türkiye’nin bugün için ihtiyacı olan bir kanun değişikliği değildir. Aksine bu anayasa demokratik parlamenter sistemi ortadan kaldıran Yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi tek kişide toplayan bir nitelik taşımaktadır. Cumhurbaşkanı bir başkan değil, başkan ötesinde tüm yetkileri elinde tutan tek adamdır. Bu arada geçmişte padişahların bile bu kadar yetkisinin olmadığı ve en azından yargıya müdahale edemedikleri bir gerçektir”

“HAYIR’IN YÜZDE ELLİYİ GEÇMESİYLE DEVLETE KARŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ Mİ KAZANMIŞ OLACAKTIR”

AK Partililere seslenen Yusuf Halaçoğlu referandumda ‘hayır’ çıkması halinde Meclis’in ve mevcut hükümetin devam edeceğini kaydetti. Halaçoğlu şöyle konuştu: "Halkı birbirine kin ve nefret duyguları ile kışkırtan politika izleyenlerin ülkemizi bir felakete sürüklemek istedikleri açıktır. Oysa anayasa değişikliğine hayır diyenler parlamenter demokratik hukuk devletini savunmaktadır. AK Partili kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Anayasa değişikliği seçmen tarafından reddedildiği takdirde seçilmiş bulunan TBMM görevine devam edecektir. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı görevine devam edecektir. TBMM’nin içinden çıkan seçilmiş hükümet görevine devam edecektir. “Hayır diyecek olanlarla terör örgütlerini bir tutmak terör örgütlerinin hak etmediği övgüdür. Yani terör örgütleri parlamenter sistemi savunuyor demektir. Hayır diyecek seçmenin terör örgütleri ve darbecilerle yan yana konması terörizmin ve darbecilerin aklanması demektir. ‘Hayır’ın yüzde 50’yi geçmesiyle devlete karşı terör örgütleri mi kazanmış olacaktır"

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI DENİLEN UCUBE TEKLİFTE TÜRK MİLLETİNİN HAYRINA BİR ŞEY BULAMADIK"

Partilileri 'hakikat yolu'na çağıran Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı: "Görüldüğü üzere, adına Partili Cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube teklifte Türk Milleti’nin hayrına bir şey aradık, bulamadık. Niyeti hayır olmayanın, akıbeti nice olur İşte bu nedenle biz Ülkücüler olarak hayra niyetlendik, hayır diyeceğiz. Buradan ikaz etmek vazifemizdir. Bunların gittiği hiçbir yol bugüne kadar hayra çıkmadı, işaret ettikleri menzil umut olmadı, yoldaşları Türk’e karındaş olmadı. Bunların, memleketin akıbetini hamasete ve gaflete kurban etmesine dur dememiz gerekiyor. Sizi bir zamanlar Başbuğ Alparslan Türkeş’in çağırdığı ‘hakikat yoluna’ çağırıyoruz. Hakikat, bugün ülkeyi bu noktaya taşıyanlara ‘hayır’ dememizi emrediyor."







DHA