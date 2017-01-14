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Kocaeli Haberi: MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti

MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
21:4614 Ocak 2017
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MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı'nın İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ
MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. 

DHA

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