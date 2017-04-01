MHP'li Sancaklı: İki kişi aynı şeyi yapmış, birisi hain, birisi hala Mecliste

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracını değerlendirdi, "Türkiye Cumhuriyeti'ne kim hainlik yaptıyla Allah belasını verecek. Ama iki kişi aynı şeyi yapmış, birisi hain, birisi hala Mecliste devam ediyor, milletvekili olarak. Bu işte de bir terslik var" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen söyleşiye katıldı. Söyleşide Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihracına ilişkin soru üzerine açıklamalarda bulunan Sancaklı, FETÖ örgütlenmesinin sporda 1994 yılında başladığını söyledi. Örgütün kendisini de ele geçirmek için çok uğraştığını ifade eden Sancaklı, "Neden uğraşmasın ki İstanbul’un en büyük ailelerinden birisinin çocuğuyum. 3 büyüklerde top oynadım. Milli takımda oynadım. Ama ülkücü bunların peşinden gitmez" dedi.

Sporcuların örgüte çekilme yöntemlerini de anlatan Sancaklı, "Bunlar genç çocuklar. Araklamak kolay. Mesela adam diyor ki 'Biz şurada villalar yapıyoruz. Villanın değeri 1 milyon dolar. Sen gel, sana bir villa verelim. Bizim de reklamımız olsun. Ama ailenle buraya taşın.' Kaç tane 20 yaşında çocuk, o şartlarda bunu kabul etmez. Daha ortada FETÖ yok. Sen de diyorsun ki 'Ben o kadar büyük topçuyum ki adamlar bana villa veriyor.' Sen düşüyorsun halbuki oraya. O yaşta 20 yaşındasın. Yavaş yavaş işliyorlar. 'Bak burada iyi bir hoca var, güzel vaaz veriyor.' 'Müslümanız elhamdülillah, haydi gidelim' falan. Bu çocukları öyle tavladılar" dedi.

Sonradan Hakan ve Arif gibi ileriye gidenler olduğunu ifade eden Sancaklı, "Ben bunu Mecliste de söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Bunlar ellişer defa, yüzer defa İstiklal Marşı'nı okuturlardı bize. Bunlar normal şartlarda bu işler olmasın, milli kahramandı. Ben de Mecliste aynen şöyle anlattım. 'Bu çocuklara hain muamelesi yapmayın.' 15 Temmuz akşamı ile ilgili direk müdahale ettikleri bir şey varsa, devlet gereğini yapar. Bu çocuklar hainse, valla çok hain var. Aslında ben yakalamışım Hakan’ı, siyasi rakibimiz. O daha önce yanlışlıkla 'Ben Türk değilim' dedi. Böyle şeyleri kullanmam, sporculara kötü konuşmam doğru değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti’ne kim hainlik yaptıysa, Allah belasını verecek. Ama iki kişi aynı şeyi yapmış, birisi hain, birisi hala Mecliste devam ediyor milletvekili olarak. Bu işte de bir terslik var" diye konuştu.

DHA