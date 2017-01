MHP'li Tanrıkulu: Enflasyonda hedefler 9'uncu kez bir başka bahara kaldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı ve 2016 yılı enflasyon rakamlarını eleştirerek, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine geçtiği 2006 yılından bu yana hedeflerini 9'uncu kez tutturamadığına dikkat çekti ve "Düşük enflasyon hedefi 9'uncu kez bir başka bahara kaldı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, TÜİK'in aralık ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçlara göre enflasyonun aylık yüzde 1.64 ile yüzde 0.9'luk beklentilerinin üzerinde çıktığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 8.53 olarak gerçekleştiğini, Merkez Bankası yıl sonu beklentisinin (yüzde 7.50) 1 puan üzerinde yılı kapattığını söyledi. Yıllık enflasyonun yükselişinde ulaştırmanın 1.7 puan, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin 1.5, gıda ve alkolsüz içeceklerin 1.3 puan ile en yüksek katkıyı yaptığına dikkat çeken Tanrıkulu, gıda, ulaştırma ve konut fiyatlarındaki artışta yıl boyunca yaklaşık yüzde 20 yükselen dolar kurunun etki ettiğini anlattı.

"ÜCRET SİSTEMİ GERÇEK HAYAT PAHALLILIĞINA GÖRE GÜNCELLENMELİ"

Dar ve sabit gelirlilerin gerçek enflasyonunun daha yüksek olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, temel besinlerden yumurtanın aylık artışının yüzde 53 olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ulaşımdan, gıdaya, enerji fiyatlarına kadar yeni yıl öncesi yapılan yüksek zamlar milletimizin 2017 umutlarını, planlarını ve cüzdanlarındaki paralarını daha şimdiden eritmiştir. 2016 yılı enflasyon oranının belli olmasından sonra 37 TL'lik zam ile en düşük işçi emeklisi maaşı 836 TL'ye, en düşük çiftçi emeklisinin maaşı 43 TL'lik zam ile 959 TL'ye, en düşük esnaf emeklisinin maaşı ise 43 TL'lik zamla 1.018 TL'ye çıkacak. Memur emeklileri ise daha önce yapılan anlaşma nedeniyle sadece yüzde 3 zam alacaklar. Nereden bakılırsa rakamlar Türk-İş'in Aralık ayı için açıkladığı açlık sınırının yani 1.432 TL'nin altında kalıyor. Bu rakamlarla bir ay geçim mücadelesi veren insanlarımızın daha fazla dayanma gücü kalmamıştır. Yapılması gereken gerçek hayat pahalılığına göre ücret sisteminin güncellenerek, çalışanlar ve emeklilerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesidir."

"GÜVEN EROZYONU ÖNLENEMİYOR"

MHP'li Tanrıkulu, uluslararası doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.8 azalışla 3.5 milyar dolara gerilediğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Her yeni yıl başında Merkez Bankası'nın 'bu yıl enflasyon hedefimiz yüzde 5 yönündeki klasik açıklamalarının artık inandırıcılığı kalmadı. Çünkü bu hedef yıl ortasında yukarı yönlü revize edilmesine rağmen bir türlü tutturulamıyor. Merkez Bankası bu yıl 9'uncu kez hükümete enflasyonu yine tutturamadığı için mektup yazacak. Eğer devlet kurumlarının açıkladığı hedeflere inandırıcılık tükenirse, önümüzdeki dönem başta girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere güven erozyonu daha da artacaktır. Nitekim 2016 bitmeden tüm güven endeksleri 100'ün çok altında rakamlara gerileyerek artan güvensizlik teyit ediliyor. Diğer yandan yatırımlar artık durma noktasına geldi, yurtdışından ülkemize uluslararası doğrudan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.8 azalışla 3.5 milyar dolara geriledi. Artan maliyetler ve talep azlığı nedeniyle işten çıkarmalar başladı, zaten yüksek olan işsizlik daha da artıyor."

"2017'DE ÇİFT HANELİ ENFLASYON RAKAMLARINA HAZIR OLUNMALI"

MHP İzmir Milletvekili Tanrıkulu, yatırımcıya uyarıda bulunarak, "Kurlardaki artış, vergi oranlarının yükseltilmesi ve halen devam eden zamların 2017 yılında enflasyonu çift haneli rakamlara çıkarabileceğini öne süren Tanrıkulu, "Bu bakımdan özellikle yatırımcılarımız gelecek planlarında bu durumu gözetmeli. Vatandaşımız ise yine her yıl olduğu gibi yüksek enflasyon rakamları altında ezilecek, geçim şartları daha da ağırlaşacak. Sosyal patlama riski her zamankinden daha yüksek. Bu bakımdan ekonomi yönetiminde olanların birbirinden farklı açıklamalar yerine daha tutarlı ve akılcı politikalar yürütme zamanı geldi. Aksi taktirde Orta Vadeli Program'ın hemen hemen hiçbir hedefi enflasyon da dahil olmak üzere tutmayacak" dedi.

DHA