Microsoft’ta atama

Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Levent Erkan atandı.
Microsoft Türkiye’den yapılan açıklamada, Levent Erkan’ın Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Erkan, Microsoft Türkiye bünyesinde kamu kurumlarının gücüne güç katacak teknolojik çözümlerin hayata geçmesine liderlik edecek, toplumsal faydaya hizmet edecek dijital dönüşüm projelerini yönetecek.
TED Ankara Koleji ve ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Levent Erkan, ABD’de bulunan SIU’da Ekonomi Master eğitimini en iyi ikinci dereceyi alarak tamamladı.
DHA