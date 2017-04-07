Midibüsün çarptığı otomobildeki kadın öldü, oğlu yaralandı

GAZİANTEP'te, şehir içi yolcu taşıyan halk midibüsünün çarptığı otomobildeki 59 yaşındaki Perihan Gürpınar yola savrularak yaşamını yitirdi, oğlu Ümit Gürpınar yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Barış Mutlu yönetimindeki 27 H 0440 plakalı yolcu midibüsü, 25 yaşındaki Ümit Gürpınar'ın kullandığı 46 DY 414 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kazada otomobilde bulunan ve emniyet kemeri takılı olmayan Perihan Gürpınar, araçtan dışarıya savrularak olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Ümit Gürpınar ise yaralandı.

Yaşamını yitiren kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, yaralı sürücü Ümit Gürpınar ise, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Gürpınar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Midibüs sürücüsü Barış Mutlu'nun ise yakındaki polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.

DHA