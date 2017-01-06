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Mardin Haberi: Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi

Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi
11:356 Ocak 2017
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Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi
Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TOMA, Mardin Yolu 5'inci kilometresinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Patlayan lastik nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.

 

DHA

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