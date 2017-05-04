Milas'ta fuhuş yaptırılan 3 kadın kurtarıldı, 10 kişi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda fuhuşa zorlandıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın kurtarılırken, fuhuşa aracılık edip, yer temin ettikleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla, iş bulma vaadiyle yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhuşa aracılık edip, bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik geçen 2 Mayıs'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptırılan 2'si Kırgızistan, 1'i Kazakistan uyruklu 3 kadın kurtarıldı. Fuhuşa aracılık edip, yer temin eden 10 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA