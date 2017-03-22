Milletvekili Purçu: Romanlar Sapanca'da çok kötü koşullarda yaşıyor

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde yaşayan Roman vatandaşları ziyaret etti. Purcu, Sapanca'da Romanarın pis sular içersinde ve uygun olmayan koşullarda yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

CHP Milletvekili Özcan Purçu, Sapanca İlçesi'nde Roman mahallelerini ziyaret etti. Milletvekili Purçu, Sakarya CHP İl Başkanı Ayça Taşkent, CHP Sapanca İlçe Sekreteri Nihat Arda Şahin ile birlikte Kestanelik Mahallesi ve İtalyan Kampı olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde yaşayan Romanları ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Romanları yoğun ilgisi ile karşılaşan Milletvekili Purçu, onların yaşadığı mahallenin ve kampın yaşam koşullarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Purcu "Burasi neresi Türkiye’mi yoksa başka bir yere mi geldik" diyerek tepki göstererek, Romanları kanalizasyon suları içinde yaşadığını, çocukların hastalıktan kırıldığını iddia etti. Sapanca'da bir süre Romanların yaşadığı bölgeyi gezen Milletvekili Purçu daha sonra Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ile görüşerek Romanların yaşam koşullarının utanılacak durumda olduğunu söyleyerek bir an önce yaşam koşullarının düzeltilmesini istedi.

CHP Milletvekili Özcan Purçu, Sapanca'da Romanların bulunduğu yerleşim bölgesinin insanların yaşamasına uygun olmadığını ifade ederek, “Bugün Sapanca’ya mı geldim yoksa Afrika’nın uçsuz bucaksın bir yerine mi, yoksa devletin olmadığı bir yere mi geldim anlamadım. İki Roman kampına gittim. Kanalizasyon suları dışarı akıyor. İnsanlar o suların içinde yaşıyorlar. Kokudan durulmuyor, çocuklar hastalıktan başını alamıyor. Aileler perişan, çamur deryası bir göz odalarda, kulübelerde 3 aile bir arada yaşıyor. Ciddi bir yaşam dramı var. Sapancalı yöneticiler roman vatandaşlarına o hayatı mı layık görüyorlar. Türkiye de tek yer burası. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle Sapanca'daki gibi rezalet bir yer görmedim" dedi.

SAPANCA BELEDİYE BAŞKANI: İDDİA ABARTILI

Sapanca Belediye Başkanı AK Partili Aydın Yılmazer ise CHP Milletvekili Özcan Purçu’nun Romanların yaşam koşulları ile ilgili iddialarının abartılı olduğunu ifade ederek, "Sapanca'da Roman kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için göreve geldiğimizden bu yana tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kamulaştırma sonrası mağduriyetlerinin giderilmesi için geçici olarak konteynerlere yerleştirip altyapılarını yaptık. Ancak Romanların kendi yaşam koşulları nedeni ile kendilerini mağdur ettiler. Kayıtlı 550 hane olan Romanlar gerçekte bin 500 hane civarında. Bu şartlarda Sapanca Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İtalyan kampı denen bölgede birkaç hane kaldı ve kısa sürede onlar da başka yere yerleştirilecek. CHP milletvekili Özcan Purçu’un iddiaları abartılıdır" dedi.

DHA