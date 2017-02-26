Milli dağcı Tunç Fındık, Van'da donmuş şelaleye tırmandı

MİLLİ dağcı Tunç Fındık'ın da aralarında bulunduğu bir gurup dağcı, Van'ın Muradiye İlçesi'nde donan buz şelalesine tırmandı.

Milli Dağcı Tunç Fındık, beraberindeki Doğan Palut, Kürşat Öztürk ve İtalyan Dağcı Gilberto Merlante ile yöredeki buz şelalelerini dağcılık sporuna kazandırmak amacıyla tırmanış yapmak için Van'a geldi. Dağcılarla birlikte kent merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye İlçesi'ndeki kanyonuda buz şelalesine tırmanış gerçekleştiren Fındık, Erek Dağı'ndaki buz şelalelerine de tırmanış düzenleyecek.

Bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle dağcılık ve tırmanış açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Tunç Fındık şunları söyledi:

"Bu bölgede dağcılık konusunda faaliyetler gerçekleştirmeyi çok önemli buluyoruz. Daha hiç keşfedilmemiş güzellikler mevcut. Bunları tanıtmak çok keyif veriyor. Çok güzel bir coğrafyamız var. Bundan doğru faydalanabilirsek ve bu doğal güzellikleri insanlarımıza ulaştırabilirsek bölgeye çok insan gelebilir. Sporun kalbi burada atabilir. Bunun için bu güzellikleri iyi değerlendirmek gerekir."

Van'ın kendine has değerleriyle her geçen gün gelişerek büyüdüğüne belirten dağcı Doğan Palut ise "Van'da buz şelalelerine tırmanış gerçekleştirmek bizim için bir ilk oldu. Yerli dağcılar da bugün buz şelalesine tırmanışla tanışmış oldu. Bu aktivitelerle bölgede doğa sporları daha da yaygınlaşacaktır" dedi.

DHA