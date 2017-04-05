Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim (3)

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE 2023 HEDEFLERİ' TOPANTISINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Eğitimde 2023 Hedefleri Gaziantep Buluşmaları'na katıldı. 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa referandumu ve eğitimdeki gelişmeleri anlatan Bakan Yılmaz, milletin iradesine saygı duymayanların, Recep Tayyip Erdoğan'a 'Bu millet neden senin yanında' diye soru sorduklarını ve Erdoğan'a kızdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Millete kızamayanlar Tayyip Erdoğan'a 'Bu millet niye senin yanında duruyor' diyorlar. Biz de diyoruz ki; bu millet kimin yanında duracağını bilir. 15 Temmuz'da bu millet kimin yanında duracağını gördü, bildi. Bakın böyle çarşaf gibi denizlerde gemisini götürene usta kaptan denmez. İyi kaptan, fırtınalı havalarda gemisini limana ulaştırana denir. 15 Temmuz'da fırtınalı havada Türkiye gemisini Recep Tayyip Erdoğan limana ulaştırdı. Zifiri karanlık bir geceden, aydınlık bir gündüze çıkardı. Türkiye'yi kardeş kavgasından ve iç savaştan kurtardı. 'Halkın gözü terazidir' diye Azeri kardeşlerimizin bir sözü var. Onun için millet bakar, ne, nasıl yapıldı diye. Eğer milletin yanılacağını kabul ederseniz, siz demokrasinin 'D'sini bile anlamamışsınızdır. Biz milli iradeyi üstün tutarsak bu aziz millet de Anadolu kıtası üzerindeki dava taşını 16 Nisan'da gediğine koyarsa, ondan sonra biz Türkiye'nin hayali olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarız eğitimde. Yine Türkiye'nin hayali olan 2 trilyon dolarlık milli geliri sağlarız. Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkarırız. Zümrüd-ü Anka'nı iyi seç ki, Kaf Dağı sana yakın olsun."

Bakan Yılmaz, toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret edip işçilerle bir araya geldi, daha sonra kent merkezinde esnafı gezdi.

DHA