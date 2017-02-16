Milli Eğitim Şube Müdürü'nden tepki çeken paylaşım

DENİZLİ'nin merkez Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'in sosyal medya hesabından yaptığı, 'İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız' şeklindeki paylaşımı, büyük tepkiye neden oldu.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı, 'İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız' diye başlayan paylaşımı kısa sürede yayılırken, eğitim camiası başta olmak üzere birçok kesimden tepkiler yükseldi.

Eğitim-İş Sendikası Denizli Şubesi Başkanı Kadem Özbay, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çamlıbel'in sosyal medyada, 'İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı'nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri, 'Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür' şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirten Kadem Özbay, "Bu paylaşımı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı ve bazı okul müdürü ve müdür yardımcıları da beğendi" dedi.

Eğitim- İş Denizli Şube Özbay, paylaşımı 'rezalet' ve 'Cumhuriyet düşmanlığı' olarak nitelendirirken, Çamlıbel hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Denizli Valiliği'ni ve Cumhuriyet Savcılığını göreve davet eden Özbay, şunları söyledi:

"94 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde farklı görüş ve düşünceler bir arada varlığını sürdürmüştür. Bundan sonra da sürdürecektir. Ancak bugünün Türkiye'sinde birlikte yaşamamıza ve Cumhuriyetimize kastedecek pek çok gerici, bölücü ve ayrıştırıcı söylemle maalesef karşı karşıya kalmaktayız. Mesaj ilk bakışta bir şube müdürü tarafından yalnızca kendi düşüncesini ifade etmek için paylaşılmış gibi görünse de biraz araştırıldığında bu hastalıklı düşüncenin bir grup üzerinde yaygınlaştığı kolayca anlaşılmaktadır. Ne yazık ki sosyal medya üzerinde bu ve benzeri paylaşımlarda adeta bir saadet zinciri oluşmuştur. Korkarız ki yapılmak istenen Cumhuriyet düşmanı bu zihniyeti olağanlaştırmak ve yasalmış izlenimi yaratarak paylaşılmasını arttırmaktır." Türkiye Cumhuriyeti'ni 'işgal devleti', Cumhuriyet kazanımlarını da 'sömürü' olarak gören bir grubun, Milli Eğitimin önemli kademelerini işgal ettiğini söyleyen Özbay, "Halkı kin ve düşmanlığa adeta iç savaşa sürükleyici bu tür söylemlerin eğitimin içerisindeki kişiler tarafından ortaya atılması da en acısıdır" diye konuştu.

DHA