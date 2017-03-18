Milli kaleci dedesini son yolculuğuna uğurladı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), DHA) BURSASPOR'un milli kalecisi Harun Tekin'in kalp krizinden ölen dedesi 76 yaşındaki Hüseyin Tekin, İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı Gerenköy'de toprağa verildi. Dedesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Tekin, taziyeleri kabul etti.

Milli kaleci Harun Tekin'in İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı Gerenköy Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası dedesi Hüseyin Tekin, dün öğleden sonra kalp krizi geçirdi. Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Tekin, kurtarılamadı. Hüseyin Tekin için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli kaleci Harun Tekin ve ailesinin yanı sıra Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, kentin eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Bursaspor Kulübü teknik heyet ve futbolcular ile Bursaspor Kulübü adına ise 3 ayrı çelenk gönderildi. Ayrıca Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, bazı spor kulüpleri ve sendikalar da cenazeye çelenk gönderdi, Tekin'in üzüntüsünü paylaştı.

Harun Tekin, dedesini çok sevdiğini, üzgün olduğunu belirterek daha fazla konuşamayacağını söyledi. Harun Tekin, babası Ercan Tekin ve diğer aile fertleri, taziyeleri kabul etti.

Hüseyin Tekin, Gerenköy Camii'nde ikindide kılınan namazın ardından Gerenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA