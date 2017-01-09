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Trabzon Haberi: Milli Parklar: Sürmene'deki yangında Tabiat Parkı'nda tahribat olmadı

Milli Parklar: Sürmene'deki yangında Tabiat Parkı'nda tahribat olmadı
13:039 Ocak 2017
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Milli Parklar: Sürmene'deki yangında Tabiat Parkı'nda tahribat olmadı
Milli Parklar: Sürmene'deki yangında Tabiat Parkı'nda tahribat olmadı

ORMAN ve Suişleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde cumartesi günü çıkan orman yangının dün Çamburnu Tabiat Parkı sınırlarına ulaşmadan söndürüldüğünü açıkladı.
Müdürlükten yapılan açıklamada geçtiğimiz cumartesi günü Sürmene Çamburnu mevkiinde çıkan orman yangının dün saat 05.00'te tamamen söndürüldüğü belirtildi. Yangının iddia edildiği gibi Çamburnu Tabiat Parkı sınırları içinde olmadığı, tabiat parkına ulaşmadan söndürüldüğü kaydedilerek, "Tabiat Parkı sınırları içinde yangın tahribatı olmamıştır" denildi.

 

DHA

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