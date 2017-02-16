Milli Savunma Bakanı Işık: ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı üçüncü oturumuna, NATO Gürcistan Komisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon toplantısına katılmak üzere bulunduğu Belçika’nın Brüksel kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı ve El-Bab’da yürütülen askeri operasyonlarla ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

“Şu anda biliyorsunuz El Bab tümüyle kuşatılmış durumda ve içerde de ciddi bir temizlik harekatı yapılıyor. El Bab’ın şehir merkezinin de DEAŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi için çok yoğun bir faaliyet var. Bunu ÖSO ve Tük Silahlı Kuvvetlerimiz birlikte yapıyor. Bu temizlik operasyonu da bittikten sonra El-Bab tamamen DEAŞ’tan temizlendikten sonra El Bab’da hayatın tamamen normale dönmesi bekleniyor. Bu konuda da biliyorsunuz DEAŞ’tan temizlediğimiz alanlarda hayatın normale dönmesi için gerekli alt yapı üst yapı ve gerekli yatırımları yapmaktan çekinmiyoruz bu konuda da büyük bir gayret gösteriyoruz. El-Bab’dan sonra umuyoruz Münbiç’teki PYD/PKK unsurlarının tamamının Münbiç’ten çekilmiş olması bizim arzumuz bu noktada ABD ile çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şu anda alamadık ama El-Bab operasyonundan sonra, Türkiye’nin iki önceliği olacak bunlardan birisi Münbiç birisi de Rakka olacak. Münbiç’te PKK/PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz. Türkiye’nin ulusal güvenliği için de bölgenin istikrarı için de çok büyük bir tehdittir. Bunu en kolay ve en hızlı biçimde sağlamanın gayreti içindeyiz. Bir gerilime sebep olmadan ancak bu hedefi geliştirmek konusunda kararlıyız. Bu çalışma El Bab’dan sonra da devam edecek.”

Bakan Işık, ABD Genel Kurmay Başkanı’nın yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydederek şunları söyledi:

“Rakka operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri önemsiyor. Sadece ABD değil Fransa İngiltere koalisyon güçleri de Rakka operasyonunu gerçekten çok önemsiyor. Bu operasyonun özellikle yanlış aktörlerle yapılmaması Türkiye’nin önceliği. Türkiye bir terör örgütünden başka bir terör örgütünün kullanılmasını kesinlikle bu bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Bunu dün biz gerek Fransa ve İngiltereli meslektaşlarımıza açık açık ifade ettik. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı kullanmayın. Peki ne yapalım. Eğer Rakka operasyonunun hem kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey Rakka operasyonunu PYD/PKK unsurlarıyla değil bölgedeki insanlardan oluşan Arap unsurlardan o bölge insanlarından oluşan kuvvetlerle yapmaktır. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada doğrusu ABD’nin tavrından farklı olarak biraz daha evet bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirelim noktasında gördük. Biliyorsunuz yarın ABD Genel Kurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genel Kurmay Başkanımız ile görüşecek. Bu görüşme önemli bir görüşme olacak. Askeri açıdan Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı noktasında önemli değerlendirmeleri içerecek. Teknik çalışmalar da yapıldıktan sonra bir karara varılacak ama benim gördüğüm ABD bu noktada kesin kararını vermiş değil. Yani biz bu işi PYD unsurları ile yapacağız noktasında değiller. Önümüzdeki görüşmeler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada PKK ile de son derece önemli bir görüşme oldu. PKK’ya karşı Türkiye’ye çok daha fazla destek vereceklerini Mattis özellikle ifade etti. Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır PKK ile mücadele veriyor çok daha fazla destek vereceğiz diye, çalışma arkadaşlarına talimat verdiğini ifade etti. Bu da Türkiye açısından önemli bir durum.”

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– MSB Bakanı Işık'ın açıklamaları

DHA