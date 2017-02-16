Milli Savunma Bakanı Işık: ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'ye gelecek (2)

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı üçüncü oturumuna, NATO Gürcistan Komisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon toplantısına katılmak üzere bulunduğu Belçika’nın Brüksel kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı ve El-Bab’da yürütülen askeri operasyonlarla ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

“Şu anda biliyorsunuz El Bab tümüyle kuşatılmış durumda ve içerde de ciddi bir temizlik harekatı yapılıyor. El Bab’ın şehir merkezinin de DEAŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi için çok yoğun bir faaliyet var. Bunu ÖSO ve Tük Silahlı Kuvvetlerimiz birlikte yapıyor. Bu temizlik operasyonu da bittikten sonra El-Bab tamamen DEAŞ’tan temizlendikten sonra El Bab’da hayatın tamamen normale dönmesi bekleniyor. Bu konuda da biliyorsunuz DEAŞ’tan temizlediğimiz alanlarda hayatın normale dönmesi için gerekli alt yapı üst yapı ve gerekli yatırımları yapmaktan çekinmiyoruz bu konuda da büyük bir gayret gösteriyoruz. El-Bab’dan sonra umuyoruz Münbiç’teki PYD/PKK unsurlarının tamamının Münbiç’ten çekilmiş olması bizim arzumuz bu noktada ABD ile çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şu anda alamadık ama El-Bab operasyonundan sonra, Türkiye’nin iki önceliği olacak bunlardan birisi Münbiç birisi de Rakka olacak. Münbiç’te PKK/PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz. Türkiye’nin ulusal güvenliği için de bölgenin istikrarı için de çok büyük bir tehdittir. Bunu en kolay ve en hızlı biçimde sağlamanın gayreti içindeyiz. Bir gerilime sebep olmadan ancak bu hedefi geliştirmek konusunda kararlıyız. Bu çalışma El Bab’dan sonra da devam edecek.”

ABD GENEL KURMAY BAŞKANI YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Işık, ABD Genel Kurmay Başkanı’nın yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydederek şunları söyledi:

“Rakka operasyonunu Amerika Birleşik Devletleri önemsiyor. Sadece ABD değil Fransa İngiltere koalisyon güçleri de Rakka operasyonunu gerçekten çok önemsiyor. Bu operasyonun özellikle yanlış aktörlerle yapılmaması Türkiye’nin önceliği. Türkiye bir terör örgütünden başka bir terör örgütünün kullanılmasını kesinlikle bu bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Bunu dün biz gerek Fransa ve İngiltereli meslektaşlarımıza açık açık ifade ettik. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı kullanmayın. Peki ne yapalım. Eğer Rakka operasyonunun hem kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey Rakka operasyonunu PYD/PKK unsurlarıyla değil bölgedeki insanlardan oluşan Arap unsurlardan o bölge insanlarından oluşan kuvvetlerle yapmaktır. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada doğrusu ABD’nin tavrından farklı olarak biraz daha evet bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirelim noktasında gördük. Biliyorsunuz yarın ABD Genel Kurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genel Kurmay Başkanımız ile görüşecek. Bu görüşme önemli bir görüşme olacak. Askeri açıdan Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı noktasında önemli değerlendirmeleri içerecek. Teknik çalışmalar da yapıldıktan sonra bir karara varılacak ama benim gördüğüm ABD bu noktada kesin kararını vermiş değil. Yani biz bu işi PYD unsurları ile yapacağız noktasında değiller. Önümüzdeki görüşmeler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada PKK ile de son derece önemli bir görüşme oldu. PKK’ya karşı Türkiye’ye çok daha fazla destek vereceklerini Mattis özellikle ifade etti. Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır PKK ile mücadele veriyor çok daha fazla destek vereceğiz diye, çalışma arkadaşlarına talimat verdiğini ifade etti. Bu da Türkiye açısından önemli bir durum.”

PYD'NİN GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

"Bu arada ABD savunma Bakanı da Fırat Kalkanı Harekatı'na daha fazla destek vereceklerini de ifade etti bu da önemli ancak Fransa ve ingiltere Savunma Bakanıyla uçuşa yasak ve güvenli bölgeler için detaylı bir görüşme yaptık. Orada bizim Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan temizlenen alanlarda hangi çalışmaları yaptığımızı izah edince doğrusu her iki bakanın da olumlu görüşlerini aldık. Burada önemsediğimiz nokta Fırat Kalkanı Harekatı ile burada güvenli bölge uçuşa yasak bölge oluşturulmalı ama bunu fırsat bilerek PYD'nin hakimiyet kurmaya çalıştığı alanlarda da güvenli bölge oluşumunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi PYD'nin fırsattan istifade kendine bir güvenli bölge oluşturmasına izin vermeyeceğimizi kendilerine ifade ettik. Bu ABD Savunma Bakanı ile yaptığımız ilk görüşme dolayısıyla bizi uzun uzun dinlediler. Bundan dolayı memnunuz. Belki şunu ifade etmemde fayda var. Son günlerde iki ülke arasındaki ilişkileri zehirleyen iki temel konu üzerinde yoğunlaştık. Bunun birisi FETÖ diğeri PYD/PKK. BU noktada özellikle gerçekten dinlediler ve bu konudaki görüşlerini bizimle paylaştılar."

OBAMA İLE TRUMP'IN TAVRI FARKLI

"Dünkü görüşmeden de çıkardığımız sonuç şu: Amerikan yönetiminin FETÖ'ye bakışı kesinlikle Obama yönetiminden daha farklı. Bunu bu açıdan özellikle Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş bir yapının, ABD'de bulunmasını bu noktada benimsemediklerini ifade ediyorlar hatta bunun bir yargı meselesi olduğunu, Başkan Trump'ın aldığı kararın yargıdan nasıl döndüğünü de örnek verdi sayın Mattis. Obama'nın duruşuyla aynı duruşta olmadıklarını söyleyebilirim. Şimdilik tabi ki bu bugünlük tablo. PYD konusunda da Obama yönetimiyle aynı duruşu sergilemediklerini, en azından o konuda da daha esnek olduklarını gözlemledik. Bundan sonra da tabi tavırları biraz daha ortak çalışmanın seyrine göre şekillenecek."

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– MSB Bakanı Işık'ın açıklamaları

DHA