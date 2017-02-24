Minibüs alev alev yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde hareket halindeyken motoru alev alan minibüs, yangında kullanılmaz hale geldi.

D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde akşam saatlerinde hareket halindeki Cemal S. yönetimindeki 81 EA 133 plakalı minibüs, motorundan alev aldı. Cemal S., aracı durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, aracın motor kısmı hasar gördü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında kavşakta İsmail Can yönetimindeki 54 B 8470 plakalı otomobil ile Yener Girgin yönetimindeki 54 DJ 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif yaralanan ticari araçtaki 2 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA