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Zonguldak Haberi: Minibüs devrilerek alt yola düştü: 2 yaralı

Minibüs devrilerek alt yola düştü: 2 yaralı
12:1513 Mart 2017
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Minibüs devrilerek alt yola düştü: 2 yaralı
Minibüs devrilerek alt yola düştü: 2 yaralı

ZONGULDAK'ta yokuş inişte kontrolden çıkıp devrilerek alt yola ters şekilde düşen minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. 71 yaşındaki Kemal Alkan yönetimindeki 67 EH 401 plakalı minibüs, yokuş aşağıya inişte kontrolden çıkıp devrilerek alt yola ters şekilde düştü.
Minibüsün sürücüsü Kemal Alkan ve yanındaki eşi Meryem Alkan yaralandı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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