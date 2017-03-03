Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye-Gaziantep karayolunda meydana gelen kazada Sabri Taş (48) yönetimindeki 21 FA 733 plakalı minibüs, Taşoluk mevkisinde aynı istikamette giden Mehmet Atıcı (46) yönetimindeki 02 HT 795 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, minibüs yolcularından Ramazan Dağhan (23) ezilen araçta sıkıştı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu minibüsten çıkartılan Dağhan götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Yaralanan Ziynet Dağhan (14) ile Mahmut Alkan'ın ise (17) tedavisi sürüyor.

Kazadan yara almadan kurtulan şoför Sabri Taş ise gözaltına alındı.

DHA