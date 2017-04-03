Minibüste 26 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye uyruklu 26 kaçak, bir minibüs içinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Karaburun İlçesi'nden dün Çeşme'ye gelen bir minibüs, Ildır Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Araç şoförü ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7'si kadın 5'i çocuk toplam 26 kişi yakalandı. Yakalananların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

DHA