Minibüste 260 şişe kaçak içki ele geçirildi

BOLU'da polisin durdurduğu minibüste 260 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yurt dışından ülkeye kaçak içki sokulduğu ihbarı üzerine plakası belirlenen minibüsü takibe aldı. Minibüs, Bolu'da durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilen araçta yapılan aramada koliler içinde 260 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilerin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA