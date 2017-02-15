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Yalova Haberi: Minibüsten tarih çıktı

Minibüsten tarih çıktı
19:3215 Şubat 2017
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Minibüsten tarih çıktı
Minibüsten tarih çıktı

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 704 adet tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çiftlikköy İlçesi Topçular Feribot İskelesi girişinde H.Y.’nin kullandığı minibüste şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, Çanakkale Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen 4 adet Karadağ tabanca, 2 adet mavzer tüfek mekanizması, 4 tane Osmanlı matarası, 4 top mermisi, 2 adet Osmanlı süngüsü, 1 adet Fransız süngüsü, 7 tane el bombası, 5  at nalı, 106 adet Alman mavzer fişeği, 2 askeri tesisat yağdanlığı, 4 aydınlatma fişeği ile aralarında 544  adet muhtelif çeşitli çap ve ebatlarda fişek olmak üzere toplam 704 adet tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi. Sorgulaması devam eden H.Y.'nin, 'tarihi eser kaçakcılığı' suçundan adliyeye çıkartılacakğı belirtildi.

DHA

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