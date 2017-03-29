Minibüsün çarpıp sürüklediği motosikletli öldü

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde minibüsün çarparak yaklaşık 10 metre sürüklediği kasklı motosiklet sürücüsü 55 yaşındaki Mustafa Onuk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kınık Mahallesi Hal kavşağında meydana geldi. 07 L 5241 plakalı motosikletiyle Kınık Toptancı Hali'ne giden Mustafa Onuk, D-400 karayoluna çıktığı sırada Fethiye'den Kaş istikametine giden 24 yaşındaki Yunus K.'nın kullandığı 48 Z 0093 plakalı minibüsle çarpıştı. Başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Mustafa Onuk, minibüsün önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Onuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kınık Mahallesi'nde seracılık yapan, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Mustafa Onuk'un cenazesi, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs sürücüsü Yunus K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Kaş-Fethiye yolu yapılan çalışmanın ardından açıldı.

DHA