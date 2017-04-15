Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Berfin öldü

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Berfin Geyik hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran minibüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye'den Dalaman yönüne giden Haim Kocasinan yönetimindeki 07 SCP 22 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Geyik'e çarptı. Kazada, Geyik ağır yaralandı. Kaza nedeniyle aniden duran minibüse, aynı yöne giden Abdurrahman Ayazoğlu yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Ayazoğlu ile yanında bulunan oğlu 11 yaşındaki Kadir Ayazoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berfin Geyik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA