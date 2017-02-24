Minibüsün çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 81 yaşındaki Firdes Şala öldü, torunu 21 yaşındaki Sevda Şala ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu Atatürk Bulvarı Eski Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Malatya yönüne giden ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen Uğur Kaya yönetimindeki 23 AD 310 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Firdes Şala ile torunu Sevda Şala'ya çarptı. Kazada, Firdevs Şala yaşamını yitirdi, torunu SEvda ise ağır yaralandı. Yaralı Sevda Şala, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Uğur Kaya, polis merkezine götürüldü.

DHA