Minik Irmak'ı öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (3)

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Manisa'nın Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüze uğrayarak öldürülen Irmak Kupal'ın davası sonrası yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Yanıkoğlu imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suçun işleniş şekli ve suçun mağdurunun yaşının küçüklüğü de dikkate alınarak herhangi bir takdiri indirim uygulanmadan sanığa 'Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işlediğinden takdiren ve teşdiden 21 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan eylemini cebir ve tehdit ile işlediği anlaşıldığından 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 'Bir suçu gizlemek ve başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla çocuğun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan suçun işlendiği zaman ve yer nazara alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına cezalandırılmasına karar verilmiş olup, kamuoyuna duyurulur."

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)

DHA