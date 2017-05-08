Minik Özge'ye nakil şimdilik mümkün değil (2)

ÖZGE İÇİN YENİDEN DAVA AÇILACAK

Türkiye'nin gündeminde günlerdir yer tutan, tek bacağı protez olan ve babasının yaptığı düzenekle adım atmaya çalışan 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım için hukuk mücadelesi tekrar başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aileye destek veren Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, baba Ali İhsan Yıldırım'ı hukuki destek için avukat arkadaşı Mustafa Özdemir'e yönlendirdi. Mustafa Özdemir, baba ile yaptıkları görüşmede ailenin avukatlığını kabul ettiğini söyledi. Dosyayı inceleme aşamasında olduğunu belirten Özdemir, ailenin dosyanın eksik incelendiği ve tahlil değerlerinde oynama yapıldığına dair iddiaları olduğunu iddia ettiğini kaydetti.

İLK ETAPTA TAKSİRLE YARALAMAKTAN DAVA AÇILACAK

Mustafa Özdemir, 'Aile daha önce bu konuda bir suç duyurusu yapmış, ancak adli tıp raporuyla aksi bir karar alınmış. Ancak adli tıp raporu net bir şekilde olayı kapattıracak bir rapor değil. Ancak savcılık yeterli görmüş. Biz yeniden davanın açılmasını talepte bulunacağız' dedi. Dosya kapalı olduğu için yeni bir usulle yollarına devam edeceklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

'Adalet Bakanlığı'na yazılı emir (kanun yararına bozma) yoluyla kararın bozulmasını isteyeceğiz. Adalet Bakanlığı iddialarımızı kabul ederse dosya önce Yargıtay'a gidecek. Yargıtay takipsizlik kararını kaldırırsa yeniden bir ceza davası görülecek. İlk etapta 'taksirle yaralama' suçundan dava açacağız. Tahlillerde bazı oynamalar var gibi gözüküyor. Baba kasten öldürmeye yönelik iddialarda bulunuyor. Buna yönelik elimizde henüz bir delil yok. Delil bulursak bu konuda da başvurumuzu yapacağız.'

BABA SONUÇ İSTİYOR

Ali İhsan Yıldırım ise davanın tekrar açılma ihtimalinin kendisini sevindirdiği söyledi. Yıldırım, “Ancak davanın tekrar açılması bizim için yeterli değil. Daha önce de açılmıştı ama sonuç alamamıştık. Sonuç alamadıktan sonra bu yaşananların hiçbir önemi kalmıyor' dedi.

DHA