Minik Zehra Nur, sokakta oynarken maganda kurbanı oldu

GAZİANTEP'te iki grup arasındaki çıkan kavga sırasında ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Zehra Nur Gökdoğan'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan minik Zehra Nur, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz iki gruptaki kişiler, 27 numaralı sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada sokakta oyun oynayan Zehra Nur Gökdoğan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik kızı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Minik Zehra Nur, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Zehra Nur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İhbarla gelen polisler, olay yerinde inceleme yapıp, kavgaya karışanları yakalamak için araştırma başlattı. Polisler kısa sürede 5 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, Zehra Nur'un ölümüne yol açan tüfeği ateşleyen kişinin hangi şüpheli olduğunu belirlemeye çalışıyor.

DHA