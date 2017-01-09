Minik Zeynep'e tekerlekli sandelye

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Babacan Mahallesi'deki 1'inci sınıf öğrencisi engelli Zehra Bulut'a tekerlekli sandelye ve çalışma masası hediye etti.

Doğuştan yürüyemeyen 7 yaşındaki Zehra Bulut'un, annesi Zeynep Bulut'un kucağında Babacan Mahallesi'ndeki okula gittiğini öğrenen AK Parti Muradiye İlçe Başkanı Selçuk Yay ve yönetimi aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirledi. İlkokul 1'inci sınıfa giden Zeynep'in tekerlekli sandelye ve çalışma masasına ihtiyacı olduğunu belirleyen Başkan Yay, Zehra'ya tekerleki sandelye ve çalışma masası alıp, evine giderek hediye etti. Zeynep Bulut'un sınıfındaki öğrencilere de kırtasiye yardımı yapan Başkan Yay, "Zehra'nın yaşantısında, okulda ve evde karşılaştığı zorlukları gördük. Gençlik kolları olarak sosyal duyarlılık çerçevesinde Zehra gibi ilçede ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyoruz. Biz Ak Gençlik olarak her zaman halkımızın ve engellilerimizin yanındayız" dedi.

DHA