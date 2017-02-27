Minikler oyuncaklarını paylaştı

MANİSA'nın Salihli Bilim ve Sanat merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri Kula Rafet Üçelli İlkokulu'nu ziyaret ederek, 'Bir Oyuncağım Olsun' projesi kapsamında yaşıtlarına evlerinden getirdikleri oyuncakları hediye etti.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi öğrencilerinin 'Bir Oyuncağım Olsun' adıyla gerçekleştirdiği proje dikkat çekti. Minikler, Kula Rafet Üçelli İlkokulu'nu ziyaret ederek yaşıtlarına evlerinden getirdikleri oyuncakları hediye etti. Hediyeleri alan küçüklerin ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Projenin mimarı olan Liderlik Atölyesi öğrencileri Yağmur Suna ve Ela Janset Erikçi ise projeyi başlatmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Rafet Üçelli İlkokulu Müdürü Celal Harmandalı, "Bu çocukların büyük hayaller peşinde koşmasına motivasyon sağlayacaktır" diye konuştu. Rafet Üçelli İlkokulu öğrencisi İbrahim Yılmaz da oyuncakları getiren arkadaşlarına teşekkür etti.

Liderlik Atölyesi öğrencilerinin getirdikleri oyuncakların dağıtımı yapıldıktan sonra bütün öğrenciler hatıra ı çektirdi.

DHA