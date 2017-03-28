Miniklerden sınır birliğine moral mektupları

ANTALYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye sınırında görev yapan özel birliğe yazdığı mektup, şiir ve çizdikleri resimleri kargoyla gönderdi. Kargoları görev başında teslim aslan askerler ise mektuplarla çekerek teşekkür etti.

Antalya'nın Kepez İlçesi'ndeki Şehit Jandarma Er Serhat Genç İlkokulu'nda yaklaşık 200 öğrenciye, psikologlar Ahsen Selma Yılmaz ve Tunahan Kocadağ tarafından vatan ve asker sevgisi üzerine konferans verildi. Konferansın ardından öğrencilerden askerlere mektup yazmaları istendi. Minik eller, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçikler için şiir ve mektup yazıp vatan sevgisini anlatan resimler çizdi. Öğrencilerden toplanan mektup, şiir ve resimler okul idaresinin de desteğiyle kargoyla Suriye sınırında Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görev yapan özel bir birliğe gönderildi.

3 gün sonra birliğe ulaşan kargolar, görevli askere dağıtıldı. Gelen mektupları ve şiirleri okuyan askerler de öğrencilere teşekkürlerini çektikleri larla gösterdi. Bazı askerlerin mevzi başında bazılarının ise görev yaptığı savunma aracı içerisinde mektupları okuduğu görüldü.

Proje kapsamında öğrencilere vatan sevgisi aşılamayı amaçladıklarını belirten psikolog Ahsen Selma Yılmaz, “Öğrencilerin kaleminden çıkan her şey Mehmetçiklerimizi çok mutlu etti. Saf ve temiz duygular içerisinde vatan nöbeti tutan askerlerimizle minik yürekleri bir araya getirmekten dolayı son derece mutluyum. Gönüllü olarak çıktığım bu yolda elimden geldiğinde devam edeceğim" dedi.

DHA