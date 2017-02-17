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Manisa Haberi: Minikleri korkutan yangın

Minikleri korkutan yangın
17:4417 Şubat 2017
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Minikleri korkutan yangın
Minikleri korkutan yangın

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde zemininde kreş bulunan 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, minikleri korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, korkan bazı miniklerin ağladığı görüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Barbaros Sokak 20 numaradaki, zemininde 20 miniğin eğitim gördüğü kreş bulunan 3 katlı binanın son katında, bugün saat 14.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dairedeki boya kutuların bilinmeyen  nedenle tutuşması sonucu yangının başladığı öne sürüldü. Daireden yükselen dumanları gören kreş yetkilileri, kurumdaki 22 çocuğu binadan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Maddi hasar yaratan yangın sırasında bazı minikler korkudan ağladı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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