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Samsun Haberi: Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde fenalaşıp öldü

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde fenalaşıp öldü
21:2710 Mart 2017
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Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde fenalaşıp öldü
Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde fenalaşıp öldü

SAMSUN'un İlkadım İlçesi'nde 25 yaşındaki Elif Tiryaki, misafirliğe gittiği bir arkadaşının evinde fenalaşıp öldü.
Olay, İlkadım İlçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Tiryaki, misafirliğe gittiği bir arkadaşının evinde aniden fenalaştı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Elif Tiryaki'nin yaşamını yitirdiği saptandı. 
Elif Tiryaki'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

DHA

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