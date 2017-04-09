Mısır'da 36 kişiyi öldüren kilise saldırılarını IŞİD üstlendi

Mısır'da gerçekleşen iki terör saldırısında ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi, patlamalarda 113 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Nil deltası üzerinde, başkent Kahire yakınlarındaki Tanta kentinde bir kiliseye gerçekleşen saldırıda, Mısır Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 25 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Mısır'da Kıptiler Paskalya bayramı öncesinde Kıpti kilisesinde gerçekleşen saldırıda, Kıptilerin dini liderine ait olan İskenderiye kentindeki merkez Kıpti kilisesinde 3'ü polis olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

IŞİD terör örgütü bombalı intihar saldırılarını üstlendiğini açıkladı.

DHA