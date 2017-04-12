Mısır'daki terör saldırılarının en küçük kurbanı 3 yaşındaki Lucinda

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehrinde düzenlenen terör saldırılarının en küçük kurbanı olan 3 yaşındaki Lucinda'nın annesiyle çekilen ları görenlerin yüreklerini burkuyor.

Mısır'da geçtiğimiz pazar günü iki kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıların en küçük kurbanının ise İskenderiye kilisesine düzenlenen saldırıda o esnada annesinin kucağında olan Lucinda olduğu ortaya çıktı.

IŞİD, saldırıları örgüte ait Amak Haber Ajansı'na geçtiği bilgi aracılığıyla üstlendi.

Terör örgütünün Mısır'daki Hıristiyan cemaati hedef aldığı saldırıdan küçük kızın annesi sağ kurtuldu.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve Lucinda'nın yakınları küçük kızlarının yasını tutuyor.



DHA