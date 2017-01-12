Mobilya atölyesini basıp eski ortağı ile kardeşini vurdu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 34 yaşındaki Mehmet A., eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesini basıp, ortaklıktan ayrıldığı 31 yaşındaki Aykut Keskin ile kardeşi Mesut Keskin'i av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesine giden Mehmet A., burada ortaklıktan ayrıldığı Aykut Keskin ve kardeşi Mesut ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Keskin kardeşlere ateş açıp kaçtı. Yaralanan Keskin kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Aykut ve Mesut Keskin kardeşler, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerindeki incelemede 11 boş kovan bulan polis ekipleri, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA