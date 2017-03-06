Mobilya fuarı, Karadeniz ihracatına güç katacak

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, 7-12 Mart tarihleri arasında Samsun'da açılacak olan 'Samsun 2'nci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın Karadeniz ihracatının gücüne güç katacağını ifade etti.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB’in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan Samsun Mobilya Dekorasyon 2017, 2'nci Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 7- 12 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Türkiye’nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun’da geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz fuar ile 'Samsun Markasını' yukarılara taşıyarak hem yurtiçi satışlarda hem de hedef ülkelere ihracatta rakiplerine karşı büyük avantajlar sağlamıştır. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz fuarda çağdaş ve özgün tasarımların ve yeni teknolojilerin ilgililere tek çatı altında tanıtılmasını ve önemli ticari bağlantılar yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin geneli ve ülkenin dört bir tarafında yapılan etkin tanıtım, reklam, saha pazarlama ve duyuru faaliyetleri doğrultusunda 40 bine yakın hedef ziyaretçi kitlesinin fuara gelmesini beklediklerini ifade eden Cihat Alagöz, "Samsun 2'nci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçileri, ürünlerin gelişimini takip etme, ilerleyen teknolojik gelişmeleri yakından tanıma, yeni ürün ve tasarımlar hakkında bilgi edinme, firmaların üretim-satış kapasitelerinin değişen dengelerini ve ürün fiyatlandırmalarını takip etme imkânının yanı sıra üretici firmalar ile hedef ülkeler arasında önemli ticari bağlantılar yapılmasını hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Azerbaycan, İran, Gürcistan, Ukrayna’dan 100’ü aşkın mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren, perakende mağaza zinciri sahipleri, mimarlar, müteahhitler ve firmaların satın alma yöneticilerinin Samsun 2'nci Mobilya Dekorasyon Fuarı’nda, yeni tasarımları yerinde incelemek, bayilik ve satın alma anlaşmaları yapmak üzere Samsun'a geleceğini söyleyen Cihat Alagöz, "Fuarda gerçekleşecek önemli iş bağlantıları ile Karadeniz’de faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin ihracat hacimlerinin arttırılması ve Samsun markasının tüm dünyaya tanıtılmasını öngörüyoruz” dedi.

DHA