Modacı Cemil İpekçi, kedisine kavuştu

BODRUM'da yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi, 5 ay önce kaybolan 'Maço' isimli kedisine kavuştu. Kediyi çalıntı olduğundan habersiz internet üzerinden satın alan hayvansever Murat Tevetoğlu, 'Maço'yu İpekçi'ye teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan İpekçi, kedisi ve Tevetoğlu ile ını Facebook sayfasından paylaştı.

Modacı Cemil İpekçi'nin 'Maço' isimli kedisi, 5 ay önce evinin bulunduğu Kumbahçe Mahallesi'nde ortadan kayboldu. Kedisinin çalınmış olabileceği ihtimali üzerine İpekçi, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Büyük üzüntü yaşayan İpekçi, sosyal medya hesaplarından kedisinin kaybolduğunu ya da çalındığını duyurdu.

Hayvansever Murat Tevetoğlu, kediyi internet üzerinden 1300 liraya satın aldı, ını da sosyal medya hesabından paylaştı. ı internette gören İpekçi'nin menajeri, kediyi tanıdı. Tevetoğlu'yla irtibata geçip, durumu anlattı. Kedinin çalındığını ve İpekçi'ye ait olduğunu öğrenen Tevetoğlu, 'Maço'yu İpekçi'ye teslim etti.

Kedisine kavuşan İpekçi, kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden sevincini takipçileriyle paylaştı. İpekçi, 'Dünyada şükürler olsun insan gibi insanlar daha varmış. 5 ay evvel Bodrum'da çalınan kedime nihayet Murat Tevetoğlu bey tarafından kavuştum. Kediyi çalan kadını savcılığa vermiştik şimdi bir de kesin çaldığı kayıtlarda mevcut. Evimizin kedileri, firma sahibi Murat Tevetoğlu beyden Allah razı olsun. Adam gibi adamlar henüz bitmemiş. Ama bu dava şu anda daha ispatlı hale geldi. Kedi hırsızı o kadın, şimdi otursun düşünsün. Bodrum'da yaşayanlar dikkat edin. Çünkü bu kadın ve bunun gibiler cins kedileri köpekleri çiftleştirmek için çalıp sonra satıyorlar. Tüm Bodrum'daki hayvanseverlerin dikkatine' notuyla kendisi, kedisi ve Tevetoğlu'nun larını Facebook hesabından paylaştı.

DHA